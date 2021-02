Mourinho ne doute pas : "Ma méthode est inégalée"

La lourde défaite de Tottenham sur la pelouse de West Ham n'a pas entamé - publiquement - la légendaire confiance de José Mourinho.

Interrogé par Skysports au sujet de ses méthodes en tant qu'entraîneur, qui semblent montrer leurs limites tandis que le "Special One" vit actuellement sa pire série, José Mourinho n'a pas paru perturbé. "Non, je n'ai pas de doutes. Rien du tout, zéro", affirme-t-il. "Parfois les résultats en football sont la conséquence de divers paramètres. Mes méthodes et celles de mon staff sont inégalées".

Pas question non plus d'évoquer la moindre "crise" à Tottenham, pourtant 9e de Premier League et qui reste sur 4 défaites en 5 matchs. "Je ne sais pas ce que vous voulez dire par là. Si vous voulez parler de frustration et de tristesse dans le vestiaire, je dirais que oui, car personne n'est heureux de la situation. Mais quand une équipe se bat jusqu'à la dernière minute comme nous l'avons fait, elle n'est pas en crise : être en crise, c'est ne pas travailler ensemble pour obtenir de meilleurs résultats", relativise Mourinho. "Je ne parlerais pas de crise, mais d'une très mauvaise série de résultats. C'est évident, nous perdons trop de matchs".