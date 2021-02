Ligue 1 : Rennes et Jérémy Doku trébuchent à domicile

La 27e journée de Ligue 1 offrait en ouverture une rencontre entre Rennes et Nice, deux formations ambitieuses en début de saison, qui sont aujourd'hui en milieu de tableau et qui déçoivent.

Les Bretons restent sur six matches sans victoire alors que Nice vient d'enchainer trois défaites de rang.

Avec Jérémy Doku au coup d'envoi, Rennes encaissait le premier sur penalty. Gouiri (19e) ne tremblait pas et mettait Nice aux commandes rapidement. Nice restait la formation la plus dangereuse face à des Bretons perdus et sans repères. Finalement, Terrier (39e) profitait d'une mauvaise relance de Saliba pour égaliser peu avant le repos.

Mais juste avant la pause, Jérémy Doku récupérait le ballon des pieds de Todibo, qui le ceinturait pour l'empêcher de partir vers le but. Le Belge qui aurait pu se laisser tomber sur cette faute, poursuivait son action et manquait son tir en déséquilibre. Aucune faute n'était signalée par l'arbitre.

En seconde période, Daniliuc redonnait l'avantage à Nice suite au coup-franc de Gouiri (58e). Dos au mur, Rennes tentait le tout pour le tout mais Nice tenait bon pour repartir avec trois points précieux. Rennes reste 8e au classement.