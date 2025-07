Charleroi prêt à jouer un sale tour à Ivan Leko ? Les Zèbres surveillent un joueur de D1A...également cité au Standard

Ivan Leko attend toujours du renfort à La Gantoise. Les Buffalos ciblent Abdelkahar Kadri, mais le dossier est délicat.

Comme chaque été, les clubs relégués ont fait l'objet d'un certain intérêt, les clubs de Pro League ne se gênant pas pour démarcher les joueurs peu désireux d'accompagner leur équipe en D1B. Le Standard l'a bien compris avec Courtrai, en allant y chercher Nayel Mehssatou, Marco Ilaimaharitra et Lucas Pirard.

Les Rouches ont également été liés à Abdelkahar Kadri. Mais le candidat le plus concret restait La Gantoise. Les négociations entre Kerels et Buffalos continuent d'ailleurs mais n'avancent guère.

Charleroi également sur le coup

Sacha Tavolieri rapporte que l'offre de 500 000 euros des Gantois a été immédiatement rejetée. Même s'il ne reste qu'un an de contrat à Kadri, le KV n'est pas disposé à le laisser partir à un prix aussi bas. D'autant que lors des derniers mercatos, l'Algérien était parmi les joueurs les plus demandés du noyau, avec des discussions sur base de montants bien plus élevés.

Au sein du club, le sentiment est que l'on cherche à gagner du temps pour se lancer dans un jeu d'usure et acquérir le joueur à un bon prix, en partant du principe que Courtrai est pratiquement obligé de le vendre.

La concurrence pourrait toutefois jouer en faveur des Courtraisiens. À ce sujet, c'est Charleroi qui pourrait potentiellement faire monter les enchères. Les Zèbres, orphelins de la créativité d'Adem Zorgane, surveilleraient eux aussi le dossier avec attention.