Bundesliga : le Bayern revient à la charge, Thorgan Hazard de retour avec Dortmund

En échec depuis deux matchs, le Bayern Munich s'est réveillé ce samedi. C'est Emmanuel Dennis et ses coéquipiers qui en ont fait les frais. Le champion d'Allemagne reste aux commandes de la Bundesliga.

Le réveil du Bayern, le retour aux affaires de Thorgan Hazard, la mauvaise passe du Hertha... la 23ème journée de Bundesliga a été animée ce samedi après-midi. Retour sur les résultats et sur les conséquences au classement.

Bayern Munich - FC Cologne : le champion se réveille

Après avoir enchaîné deux matchs sans succès en championnat, les Roten ont retrouvé le goût de la victoire ce samedi. Grâce à des doublés de Lewandowski et Gnabry, et un but de Choupo-Moting, les champions d'Allemagne se sont imposés face à Cologne. En face, Emmanuel Dennis était titulaire pour les Geißböcke mais a cédé sa place dès la mi-temps. Sebastiaan Bornauw était encore absent de la feuille de match pour cause de blessure. Score final : 3-1 pour le Bayern Munich. Le club Bavarois est leader au classement avec 52 points pris en 23 matchs.

Borussia Dortmund - Arminia Bielefeld : retour sur les terrains pour Hazard

Tout comme son rival, le BVB n'avait plus gagné depuis deux journées en Bundesliga. Mais ce samedi, les Schwarz-Gelben l'ont facilement emporté contre le 16ème du classement. Sur le banc au coup d'envoi, Thorgan Hazard et Thomas Meunier sont montés en seconde période. Absent des terrains depuis décembre, le premier a retrouvé la compétition aujourd'hui. Score final : 3-0 pour Dortmund. Avec ce succès, le club de la Ruhr retrouve le Top 5, tandis que son adversaire du jour reste barragiste (16ème).

Wolfsburg - Hertha Berlin : Casteels et les Loups enfoncent Lukebakio et Boyata

Rien ne va plus pour le club de la capitale allemande. Le club à la tunique bleue et orange a connu son neuvième match consécutif sans victoire contre les Loups. Son dernier succès remonte maintenant au 2 janvier dernier face à Schalke. Si Lukebakio a fait son entrée en jeu à la 74ème minute, Boyata était encore indisponible. Pour Wolfsburg, la tendance est opposée. Les coéquipiers de Casteels ont remporté leur sixième victoire sur leur sept derniers matchs de championnat. Ils confortent donc leur troisième place. Score final : 2-0 pour Wolfsburg.

VfB Stuttgart - Schalke : Mangala roule sur les Knappen

La descente aux enfers continue pour la formation blanche et bleue. En déplacement à Stuttgart, le club de la Ruhr est reparti avec une nouvelle valise. À domicile, le VfB n'a pas fait dans la demi-mesure. En disputant l'intégralité de la rencontre, Orel Mangala a nettement participé à la victoire des siens. Score final : 5-1 pour Stuttgart. Au classement, Schalke est toujours lanterne rouge, tandis que Stuttgart est dans le ventre mou (9ème).