🎥 Premier League : Kevin De Bruyne talonne David Beckham au classement des passes décisives

Malgré que l'équipe tourne bien en son absence, Kevin De Bruyne reste important pour l'équipe, principalement pour la qualité de ses passes décisives que toute l'Europe du foot admire.

Lors du match à domicile contre West Ham, c'était encore le cas. La défense de West Ham semblait avoir les choses sous contrôle, jusqu'au superbe centre de KDB, son 77ème assist en Premier League.

Il s'agit non seulement d'un record du club, mais peu de joueurs sont parvenus à réaliser la même chose que le Diable Rouge. De Bruyne est désormais dixième dans le classement du plus grand nombre de passes décisives de tous les temps en Premier League.

All-time most assists in Premier League history:



162 - Ryan Giggs

111 - Cesc Fàbregas

103 - Wayne Rooney

102 - Frank Lampard

94 - Dennis Bergkamp

92 - Steven Gerrard

90 - David Silva

84 - James Milner

80 - David Beckham

77 - Kevin De Bruyne



