Liga : L'Atlético Madrid reprend ses distances

Après un nul et une défaite en championnat et le revers à domicile contre Chelsea (0-1) en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, les Colchoneros ont retrouvé le sourire ce week-end.

L'Atletico Madrid a renoué avec la victoire en s'imposant sur le terrain de Villarreal (2-0) ce dimanche dans le cadre de la 25e journée de Liga.

Un but contre son camp de Pedraza (28e) et un superbe enchaînement contrôle de la poitrine-volée de Joao Felix (69e) ont permis aux Colchoneros de conforter leur place de leader avec 5 points d'avance sur le FC Barcelone, qui compte un match en plus, et 6 sur le Real Madrid qui affronte la Real Sociedad lundi et qu'ils retrouveront dimanche prochain dans le derby au sommet.

