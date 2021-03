Lois Openda en finale de la Coupe des Pays-Bas!

Comme de coutume, Loïs Openda était titulaire avec Vitesse qui recevait le VVV Venlo en demi-finale de la Coupe des Pays-Bas. Et si l'attaquant prêté par Bruges n'a pas encore inscrit son dixième but de la saison, il peut avoir le sourire.

Vitesse a en effet validé son ticket pour la finale, grâce à des buts d'Armando Broja et d'Oussama Tannane dans le dernier quart d'heure (2-0). Quatrième d'EreDivisie, Vitesse disputera la quatrième finale de Coupe de son histoire, quatre ans après avoir soulevé le trophée pour la première fois. L'autre demi-finale opposera Heerenveen à l'Ajax, mercredi après-midi.

Superb goal by Broja for Vitesse today. Beautiful glancing header. He’s the top scoring teenager in Europe’s top 10 leagues. pic.twitter.com/Gt1ABzOb6A