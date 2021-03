L'Euro 2021 ne sera pas relocalisé en Angleterre, selon la FA

Nous sommes à cent jours du coup d'envoi de l'Euro 2021 et les certitudes manquent encore concernant le format et le lieu de la compétition. Un temps évoquée, l'hypothèse d'un Euro intégralement situé en Angleterre s'éloigne.

Boris Johnson, Premier Ministre britannique, l'avait affirmé : l'Angleterre est prête à accueillir l'intégralité de l'Euro 2021 en cas de besoin. Le profil anglais était idéal : bien assez de stades, des déplacements restreints, un contrôle facile des allées et venues sur le territoire et même une possibilité d'accueillir du public. Mais nous apprenons ce mercredi que cette idée a du plomb dans l'aile.

Et pour cause : la FA, la fédération anglaise de football, n'a pas prévu d'accueillir plus de rencontres que prévu, c'est-à-dire 7 matchs, dont les demi-finales et la finale à Wembley. "L'UEFA tient à tenir l'Euro 2020 à travers 12 villes européennes, selon le programme de l'été dernier. Aucun autre projet n'est envisagé", lit-on dans un communiqué. Les villes-hôtes ont jusqu'au 5 avril pour confirmer le nombre de personnes autorisées au sein de leur stade.