Moussa Sissako après la défaite du Standard : "Relever la tête et penser au match suivant"

Après une bonne prestation en Coupe contre le Club de Bruges jeudi soir, le joueur formé au PSG était à nouveau aligné ce week-end en championnat.

Le Standard s'est fait surprendre à Mouscron ce dimanche en s'inclinant 1-0 au Canonnier. Les Rouches ont dominé, mais vendangé aussi. Alors que les Hurlus attendaient étaient bien regroupés et misaient sur la contre-attaque. "Nous avons essayé de jouer vers l'avant et d'effectuer des combinaisons mais il manquait un peu de vitesse, plus d'intensité et de courses. Nous ne sommes pas parvenus à marquer et eux l'ont fait sur leur seule occasion. En seconde période, nous avons poussé sans cesse mais nous n'avons pas su faire mouche", a confié Moussa Sissako au micro d'Eleven Sports à l'issue de la rencontre.

Par rapport à Bruges, il y avait la même mentalité mais pas la même intensité dans les duels. "Contre le Club, nous avons fait un très gros match. Aujourd'hui, nous sommes passés à côté. Il faut relever la tête et penser au match suivant", a souligné le défenseur central de nouveau titulaire. "J'ai plus de temps de jeu, c'est vrai mais je suis déçu après cette défaite. Le plus important, c'est la victoire. Je ne suis pas satisfait de moi-même ni de l'équipe aujourd'hui", a conclu le défenseur central.