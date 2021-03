Manchester United offre une belle promotion à Darren Fletcher

Darren Fletcher se voir offrir un superbe poste au sein de Manchester United.

Manchester United a annoncé la promotion de John Murtough au poste de directeur du football et de Darren Fletcher au poste de directeur technique, deux nouveaux rôles qui renforceront les opérations footballistiques du club.

John aura la direction générale et la responsabilité des opérations et de la stratégie pour toutes les fonctions liées au football, renforçant ainsi les solides fondations déjà en place. Cette nomination s'appuie sur le travail que John a déjà entrepris ces dernières années, en travaillant en étroite collaboration avec Ole Gunnar Solskjaer et le reste de l'équipe de football pour créer les structures, les processus et la culture nécessaires pour assurer un succès durable sur le terrain. Cela a inclus une refonte réussie de l'Académie du club et du département de recrutement.