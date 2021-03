🎥 La plus forte émotion de la saison d'Arthur Theate en Pro League

Il fait partie des révélations de la saison en Pro League et il a, notamment, inscrit un superbe but contre Genk il y a quelques semaines. Son meilleur souvenir, jusqu'ici, de sa première saison chez les pros.

Arrivé à Ostende sur la pointe des pieds, Arthur Theate délivre une saison pleine avec les Côtiers. Incontournable du dispositif d'Alexander Blessin, il a disputé 27 des 32 rencontres du KVO depuis le début de la saison et en a profité pour inscrire les trois premiers buts de sa carrière.

C'est d'ailleurs l'un d'entre eux qui lui a offert la plus belle émotion de sa saison, comme il le confie au micro de la RTBF: "Je crie pour recevoir le ballon, je le reçois et je me dis, si j'y suis, c'est pour frapper. Elle part bien, donc tant mieux", sourit-il.

Un joli but qui a rapproché les Côtiers des playoffs 1, mais le plus dur reste à faire au cours des quatre prochaines rencontres pour Arthur Theate et ses partenaires.