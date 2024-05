Grosse nouvelle en Allemagne : après 12 ans, une légende du Borussia Dortmund s'en ira à la fin de la saison

Le club de la Ruhr a annoncé l'information dans un communiqué. Marco Reus quittera le club librement à la fin de la saison.

C'est un véritable tremblement de terre qui vient de frapper le monde du football allemand, et plus précisément le Borussia Dortmund.

Dans un communiqué, publié ce vendredi après-midi, le club de la Ruhr a communiqué que Marco Reus, véritable légende du club, s'en ira à la fin de la saison.

Douze ans après son arrivée, le joueur de 34 ans a disputé 424 matchs sous les couleurs du BVB. Il compte 168 buts et 128 passes décisives.

Marco Reus quittera le Borussia Dortmund à la fin de la saison

"Une période extraordinaire se termine cet été. Le Borussia Dortmund et son capitaine de longue date Marco Reus ont convenu d’un commun accord de ne pas prolonger le contrat, qui expire à la fin de la saison. Le natif de Dortmund a porté le maillot noir et jaune de son club de jeunes pendant douze ans, depuis son retour en 2012."

Encore actifs en Ligue des Champions, Marco Reus et le Borussia Dortmund espèrent conclure leur histoire de la plus belle des manières. Il faudra conserver l'avantage d'un but au Parc des Princes, avant de battre le vainqueur de Real-Bayern.