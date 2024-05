"Ce n'est qu'après ça qu'on pourra voir plus loin" : les ambitions bien établies de Wouter Vrancken et Genk après le 0/6 contre Bruges

Après deux défaites contre le Club de Bruges, le Racing Genk affrontera le Cercle, samedi soir. Avec des ambitions bien précises.

Le Racing Genk aura l'occasion de rebondir, samedi, après la double défaite contre le Club de Bruges. Deux revers, 4-0 et 0-3, qui ont fait très mal à des Limbourgeois ambitieux et pourtant relancés quelques semaines plus tôt.

Le grand problème de Genk, en cette fin de saison, semble être de marquer des buts. À domicile contre le Club, les joueurs de Wouter Vrancken ont bien mieux démarrer la rencontre, mais ont oublié de se récompenser.

Le T1 a relativisé le problème ce vendredi, en conférence de presse. "Lors des quatre matchs contre le Club, nous avons fait preuve de stabilité, c'est important de le répéter. Nous sommes pleinement concentrés sur le match contre le Cercle, pour faire un grand pas vers la quatrième place."

Genk veut aller chercher l'Europe, Tolu déjà rétabli

L'objectif des Limbourgeois est de tout mettre en œuvre pour décrocher un ticket européen. "C'est notre premier objectif. Ce n'est qu'une fois celui-ci accompli que nous pourrons regarder plus loin."

Selon le Nieuwsblad, Tolu Arokodare, victime d'une lourde collision avec Nordin Jackers, pourrait tenir son rang, avec un masque. Après des examens neurologiques, il a été établi que l'attaquant nigérian n'avait subi aucun dommage.