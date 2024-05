La tuile : Elias Cobbaut a-t-il joué son dernier match avec Malines sur la pelouse du Standard ?

Victime d'une blessure pourtant annoncée comme mineure, Elias Cobbaut pourrait ne plus rejouer de la saison. Un coup dur pour Malines dans la course à l'Europe.

Révélé au Sporting d'Anderlecht, Elias Cobbaut a porté les couleurs des Diables Rouges avant de rejoindre Parme, contre un montant avoisinant les 3.5 millions d'euros.

En manque de temps de jeu en Italie, l'ancien défenseur des Mauves a trouvé ce qu'il cherchait à Malines. Prêt à jouer à partir du septième match de championnat, mi-septembre, il n'a pas manqué la moindre minute en phase régulière, ainsi qu'en Croky Cup (!).

Une statistique impressionnante, que le joueur de 26 ans était parti pour perpétuer en Europe Play-Offs. Lors des cinq premiers matchs, Cobbaut n'avait pas quitté la pelouse une seule seconde.

Fin de saison et gros coup dur pour Elias Cobbaut et Malines ?

Mais, grande surprise contre Louvain, l'ancien Anderlechtois n'était pas sur la feuille de match. Une blessure mineure était annoncée.

Finalement, elle semble plus grave que prévu, si l'on en croit les propos de Besnik Hasi, ce vendredi en conférence de presse. Elias Cobbaut, tout comme Gaëtan Coucke, ne sera pas de la partie pour le match de la dernière chance dans la course à l'Europe, contre La Gantoise, mais pourrait même ne plus rejouer de la saison. Le portier devrait, quant à lui, être de retour la semaine prochaine.

Prêté jusqu'au 30 juin, Elias Cobbaut a peut-être joué, sur la pelouse du Standard, son dernier match sous les couleurs de Malines, avant de revenir à Parme en vue de la saison prochaine.