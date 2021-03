Europa League: les deux dernières chances belges

L'écrémage des seizièmes de finale n'aura pas été favorable aux Diables Rouges, mais ils sont encore deux à rêver du sacre en Europa League.

Alors que Romelu Lukaku avait échoué en finale l'an dernier, les chances de voir un joueur belge succéder à Eden Hazard, qui avait endiablé la finale il y a deux ans avec Chelsea avant d'inscrire son nom au palmarès de l'Europa League, se sont amincies au cours de seizièmes de finale, fatals à de nombreux membres du contingent noir-jaune-rouge encore en course.

Écrémage maximal en huitième

En plus de Bruges et de l'Antwerp, éliminés par le Dynamo Kiev et les Rangers, Youri Tielemans et Timothy Castagne ont pris l'eau contre le Slavia Prague avec Leicester City. Jan Vertonghen et Benfica ont été éliminés dans les dernières minutes du match retour par Arsenal. Dries Mertens et le Napoli ont subi la loi de Grenade. Adnan Januzaj et la Sociedad n'ont pas fait le poids contre Manchester United, tandis que le jeune Yorbe Vertessen n'a pas pu inverser la tendance avec le PSV contre l'Olympiakos (qui dispute cette Europa League sans Hugo Cuypers).

Résultat des courses: il ne reste donc plus que deux Diables Rouges parmi les seize équipes qui disputeront leur huitième de finale aller ce jeudi.

Un sacré défi pour Alexis Saelemaekers

Et de ces deux Diables Rouges, c'est sans aucun doute Alexis Saelemaekers qui aura la mission la plus délicate en huitième de finale. L'AC Milan est de retour dans les hautes sphères du football italien depuis le début de cette saison, mais Manchester United, qui connaît le même genre de courbe ascendante en Premier League, sera un fameux client à négocier pour les hommes de Stefano Pioli.

Les Red Devils aborderont, qui plus est, ce huitième de finale aller en pleine confiance après avoir mis fin à la folle série de 21 victoires consécutives de Manchester City dimanche soir. Un duel que les Rossoneri aborderont, en plus, sans leur meilleur buteur Zlatan Ibrahimovic. Alors que Manchester United sera privé de Marcus Rashford.

Toby Alderweireld mieux loti

Sur papier, ça paraît plus simple pour Toby Alderweireld, qui, avec Tottenham, croisera la route du Dinamo Zagreb. Mais José Mourinho sait à quel point il serait dangereux de sous-estimer un adversaire à ce stade de la compétition.

Le Dinamo Zagreb domine copieusement son championnat, a terminé la phase de groupe de l'Europa League invaincu et a éliminé Krasnodar au tour précédent (victoires 2-3, 1-0): les Croates ne sont pas là par hasard. Même si les Spurs partiront évidemment avec le statut de favoris de cette double confrontation et que tout autre résultat qu'une qualification serait une énorme désillusion pour Toby Alderweireld et ses partenaires.