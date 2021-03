Première victoire pour Génésio avec Doku, match spectaculaire entre Metz et Lens

Rennes reprend enfin le chemin de la victoire. Trois points importants pour Jérémy Doku et ses coéquipiers.

Deuxième match, et première victoire ce dimanche pour Bruno Génésio à la tête du Stade de Rennes. C'est Strasbourg, avec le retour de Mats Selz sur le banc, qui en a fait les frais. Le seul but du match a été marqué par Benjamin Bourigeaud (25', 1-0). Cette victoire donne du moral aux Bretons, qui sont toujours loin des places européennes.

Le match du haut de classement, c'était entre Metz et Lens. Les deux équipes se sont quittées à la suite d'une propagante pour le football: du jeu, des occasions et des buts pour un score final de 2-2. Les deux buts messins ont été marqués par Clauss et Cahuzac. Pour les Nordistes, ce sont Vias et Delaine qui ont inscrits leur nom au tableau des scores. Les deux équipes sont classées aux 6èmes et 7ème place.

Les autres résultats de ce dimanche:

Dijon - Bordeaux 1-3

Lorient - Nice 1-1