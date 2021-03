🎥 Un ex-coach espagnol traite Hazard de "gros" et quitte le plateau en refusant de s'excuser !

Eden Hazard est au centre de l'attention en Espagne et si ses blessures Ă rĂ©pĂ©tition semblent ĂȘtre la faute Ă pas de chance, certains pointent du doigt un retard physique. L'ancien coach de l'AtlĂ©tico Madrid Jorge d'Alessandro a ainsi appelĂ© Eden "el gordi" en plateau mardi soir.

La forme physique d'Eden Hazard a déjà été pointée du doigt depuis son arrivée au Real Madrid : de son propre aveu, le Diable Rouge avait quelques kilos en trop durant ses premiers mois, et les blessures à répétition l'empêchant de travailler calmement n'ont pas permis à Hazard d'atteindre sa meilleure forme depuis. Sa nouvelle blessure, cependant, n'est a priori pas liée à un retard physique quelconque.

Ce qui n'a pas empêché Jorge D'Alessandro, ancien entraîneur de l'Atlético Madrid et invité de l'émission Chiringuito Inside, de s'en prendre à Hazard : "Si Hazard, alias "el gordi" (le gros, nda) était là aujourd'hui", entame-t-il, rapidement interrompu par les autres personnes en plateau, lui demandant alors "du respect". "Du respect ? À qui ?" insiste D'Alessandro. "À un professionnel", réplique Paco Buyo, consultant et ancien coach du Real Madrid. Un autre ancien madrilène, Javier Balboa, défend également Hazard : "Tu as été trop loin avec ce terme".

Jorge D'Alessandro, ancien gardien de but emblématique du Deportivo La Corogne, n'en démordra pas : "Comment est-il ? Mince ou gros ?". Pas au goût du présentateur Josep Pedrerol, qui lui demandera alors de sortir "pour se calmer" ...