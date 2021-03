Malgré les absents, l'Ajax peut rêver de la victoire en Europa League

Sans Onana, sans Haller, l'Ajax a montré un visage conquérant en Europa League. De quoi rêver au titre suprême?

L’Ajax a terminé en troisième position de son groupe relevé de Ligue des champions derrière Liverpool et l’Atalanta Bergame. Basculé en Ligue Europa, le club batave s’est défait de l’actuel leader de la Ligue 1, le LOSC, en 16es de finale (4-2). Sur leur lancée, les hommes d’Erik ten Hag ont donc fait valoir leur supériorité face aux Young Boys de Berne (3-0) et devraient pouvoir profiter de nombreux espaces lors de cette manche retour face à une formation suisse prête à prendre tous les risques.

En Eredivisie, le club d’Amsterdam est tranquillement installé en tête avec 8 points de plus que son dauphin, le PSV Eindhoven. En pleine forme, l’Ajax vient d’aligner un 21e match consécutif sans la moindre défaite, toutes compétitions confondues, avec sur cette période un excellent bilan de 18 victoires et 3 nuls. Sur leur lancée et au-dessus, les Néerlandais devraient s’imposer en Suisse et filer en quarts de finale.

Et après? Il leur faudra un bon tirage évidemment, mais tout est possible pour les Ajacides, qui ont déjà connu la finale dans cette compétition. C'était en 2017, contre le Manchester United de José Mourinho.