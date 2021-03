Le cas Eden Hazard : "Il n'y a pas de guerre entre le Real Madrid et la fédération", affirme Martinez

Eden Hazard manquera encore les matchs de l'équipe nationale, à nouveau blessé : le cas du Diable Rouge fait parler, en Espagne comme en Belgique. Roberto Martinez s'est exprimé longuement et dans deux langues sur le sujet.

Consternation voilà quelques jours : Eden Hazard, à peine de retour sur les terrains, rechutait à l'entraînement et plongeait le Real Madrid comme la Belgique dans un profond doute concernant la fin de saison du capitaine des Diables Rouges. Opération et fin de saison probable, mais retour en forme pour l'Euro ? Récupération traditionnelle et, espérons-le, un retour définitif d'ici un mois ? Roberto Martinez a expliqué la décision du joueur.

"Tout se passait de manière naturelle et Eden était prêt à revenir sur le terrain, c'est un gros coup dur. Mais il fallait désormais arrêter de penser à une deadline et penser à ce dont Eden Hazard et rien que lui a besoin en ce moment", explique le sélectionneur des Diables. Cependant, pas d'opération, après réflexion intense de la part du joueur et consultation de quelques experts, alors que certains envisageaient une chirurgie pour enlever la plaque de titane placée dans la cheville du Brainois.

Une collaboration saine entre le Real et l'Union Belge

"C'est une responsabilité commune entre le Real Madrid et l'Union Belge d'accompagner Eden au mieux. La décision a été prise de ne pas faire de chirurgie et d'opter pour une méthode plus classique. Nous sommes très optimistes concernant les semaines à venir", continue Roberto Martinez, qui a contacté Hazard. "On le connaît, il va très vite de l'avant et est déjà focalisé à 100% sur sa revalidation. Eden sait qu'il devrait être actuellement dans la meilleure période de sa carrière : il doit juste être frais et fit à 100% pour enfin en profiter".

Répondant d'abord en anglais à la presse belge, comme il en a l'habitude, Martinez a ensuite été interpellé par un journaliste espagnol, auquel il a accepté de répondre dans sa langue. "L'une des options envisagées a été de retirer la plaque de la cheville d'Eden, mais dans la situation actuelle, nous avons décidé de ne pas le faire. Il y a eu beaucoup de spéculations et de rumeurs à ce sujet mais je peux vous assurer qu'il n'y a pas de division ou de guerre entre le club et la fédération à ce sujet", affirme le Catalan.

"Nous travaillons tous ensemble dans la même direction pour que Hazard se remette au plus vite et retrouve son football. Le problème vient toujours du même endroit, car Eden n'était jamais blessé auparavant. Il faut donc se concentrer sur cette revalidation et nous sommes persuadés qu'il peut revenir au niveau qu'on connaît", conclut Roberto Martinez, avant de plaisanter en anglais pour l'assemblée : "J'ai dit qu'Eden Hazard allait être le meilleur joueur de l'Euro". On l'espère tous, Bobby ...