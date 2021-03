Suède : Zlatan Ibrahimovic explique son come-back

Près de cinq ans après sa retraite internationale, le buteur de l'AC Milan a effectué son grand retour avec l'équipe nationale de Suède.

Zlatan Ibrahimovic (39 ans, 116 sélections et 62 buts) a effectué son grand retour avec l’équipe nationale de Suède. Un come-back justifié par l’attaquant du Milan AC, qui s’estime toujours apte à apporter son expérience aux Blagult.

"Je suis revenu parce que je le mérite, grâce à ce que j'ai fait ces derniers mois, pas parce que je m'appelle Zlatan et que je suis Ibrahimovic. Si on m'a appelé, c'est pour ce que j'ai fait sur le terrain. C'est un peu irréel d'être ici à mon âge, je peux aider l'équipe de différentes façons. Ma mentalité est toujours la même : je veux gagner à tout prix", a confié le buteur pour la chaîne YouTube de la sélection scandinave.

"Zlatan a plus d'expérience aujourd'hui, il est plus intelligent, il se déplace avec plus d'intelligence et fait ce qu'il doit faire pour aider l'équipe de la meilleure des manières", a conclu Ibracadabra.