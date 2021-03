Théo Bongonda : "Cette rencontre donne un bel avant-goût de la finale, cela va être la guerre"

Ce vendredi soir, Genk a concédé le match nul à domicile contre le Standard de Liège (2-2). Les deux équipes ont raté l'occasion de faire une bonne opération ce week-end mais elles ont livré un beau spectacle.

Les joueurs de Genk étaient mitigés à l'issue de la rencontre. Ils étaient à la fois contents et frustrés par ce partage. "Nous aurions pu gagner ce match comme nous aurions pu le perdre. Un score logique finalement au vu de la rencontre", a confié Théo Bongonda à l'issue de la rencontre. "J'ai pris beaucoup de plaisir à disputer cette rencontre contre une telle équipe. Cette rencontre donne un bel avant-goût de la finale de la Coupe de Belgique, cela va être la guerre", a prévenu l'ailier limbourgeois.

L'ancien joueur de Zulte Waregem n'a pas marqué ce vendredi soir mais a distillé un assist à Ito. "On s'entend bien avec Junya. Que ce soit lui ou moi qui marque, c'est pareil. Le plus important, c'est de planter des buts et de gagner. Je suis content pour lui", a ajouté le vice-capitaine.

Contraint de sortir sur blessure, Bryan Heynen a cédé son brassard à Bongonda. "Nous en avions parlé récemment. Comme je parle beaucoup de langues, on avait dit que je devais être vice-capitaine. J'ai essayé de remplir mon rôle au mieux. Je suis quelqu'un qui essaie de motiver l'équipe avant un match et cela aide", a conclu Bongonda.