🎥 Le doublé de Dries Mertens et un 100e but en Serie A pour le Diable !

Dries Mertens est en grande forme : alors que le Napoli affronte ce dimanche l'AS Rome, le Diable Rouge s'offre un doublé, soit ses 99e et 100e buts en Serie A !

C'est un duel crucial dans la course à l'Europe : le Napoli se déplace sur la pelouse de l'AS Rome et mène de deux buts au moment d'écrire ces lignes, prenant trois points d'avance sur la Louve et s'installant confortablement à la 5e place de Serie A. Les Partenopei peuvent remercier Dries Mertens, auteur d'un doublé et qui atteint la barre des 100 buts en championnat italien !