Ralf Rangnick sort du silence afin de ne pas donner de faux espoirs aux supporters de Schalke 04

Schalke 04 vient de perdre pour la 18ème fois de la saison ce week-end. Lanterne rouge de Bundesliga, le club se rapproche doucement de la relégation.

Schalke 04 est au bord du gouffre et des rumeurs récentes en Allemagne disaient que Ralf Rangnick, ancien coach des Knappen où il est passé entre 2004 et 2005 puis en 2011, pourrait faire son retour au club. Mais le natif de Backnang s'est exprimé pour ne pas donner de faux espoirs aux supporters de Schalke 04.

"Schalke 04 me tient à cœur. Les réactions extrêmement positives à mon éventuel retour m'ont profondément impressionné et ont confirmé mes sentiments pour ce club très spécial. J'aurais adoré m'impliquer pour aider Schalke sur le chemin difficile du retour à leur ancienne force. Malheureusement, en raison des nombreux impondérables au sein du club, je ne suis actuellement pas en mesure d'assumer la responsabilité sportive de S04. Je souhaite à tous les membres et supporters du club de réussir à rassembler toutes leurs forces afin de faire de Schalke 04 une unité à nouveau sur et hors du terrain et de la mener au sommet", a lâché le coach libre de tout contrat dans des propos relayés par Bild.