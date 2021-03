Dimitri de Condé évoque le départ de Vukovic: "C'est l'un des moments les plus difficiles de ma carrière"

Danny Vukovic a fait ses adieux au KRC Genk ce week-end. Le gardien de but est retourné en Australie. Un départ difficile pour le directeur technique Dimitri de Condé.

Le gardien âgé de 35 ans a quitté la Luminus Arena après 122 matchs, dont un titre national et une Supercoupe. Et il manquera à ses coéquipiers. "Le départ de Danny Vukovic est un coup dur, c'est l'un des moments les plus difficiles de ma carrière. Mon respect pour le joueur et l'homme est infini. Ils sont peu nombreux ces pros qui foncent toujours et ne se plaignent jamais", a déclaré le directeur technique Dimitri de Condé au Het Belang van Limburg.

Mais le portier expérimenté a pris place sur le banc ces dernières semaines et a vu le jeune Maarten Vandevoordt, 19 ans, faire ses preuves dans la cage de Genk. De plus, l'Australien ne faisait plus partie des plans du club limbourgeois. "Il a été très difficile pour moi d'informer Danny récemment qu'il quitterait le KRC Genk après cette saison. Nous ne lui proposons pas de nouveau contrat car nous sommes pleinement engagés avec Maarten Vandevoordt et Tobe Leysen. Il a accepté cette décision avec beaucoup de respect. C'était une décision très difficile parce que la perte est si grande, il laisse un grand vide", a conclu de Condé.

Danny Vukovic, qui a disputé 24 rencontres cette saison avec les Limbourgeois, a déjà reçu un trophée en souvenir, avec sur celui-ci le nombre de matchs et de prix gagnés avec Genk.