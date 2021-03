La Juventus a-t-elle fixé un prix pour Cristiano Ronaldo?

Le possible départ du Portugais va alimenter la presse durant les prochaines semaines.

Dimanche dernier, le directeur sportif de la Juventus Turin Fabio Paratici a fermement démenti les rumeurs d'un départ de l'attaquant Cristiano Ronaldo (36 ans, 24 matchs et 23 buts en Serie A cette saison) et a indiqué que le Portugais allait disputer l'exercice 2021-2022 sous les couleurs de la Vieille Dame. Mais de son côté, le quotidien madrilène AS assure ce mardi que le champion d'Italie en titre ne retiendra pas l'ancien joueur de Manchester United dans l'hypothèse d'une offre estimée à 25 millions d'euros !

Par contre, pour envisager cette éventualité lors du prochain mercato d'été, les dirigeants turinois demandent à Ronaldo d'exprimer très clairement son souhait de partir et de présenter dans la foulée une offre concrète de la part du club de son choix. Et de son côté, CR7 serait justement prêt à réaliser des efforts importants pour réaliser son retour au Real Madrid. L'un des feuilletons à suivre dans les prochaines semaines ?