La Belgique, pays avec le plus de chances de se qualifier directement pour le Mondial 2022

Avec son groupe composé de la Biélorussie, de l'Estonie, de la République tchèque et du pays de Galles, la Belgique serait statistiquement le pays avec le plus de chances de se qualifier directement pour le Mondial 2022.

C'est en tout cas ce qui ressort de l'étude proposée par la société de statistiques Gracenote. Cette dernière estime que les Diables Rouges sont certains d'être qualifiés à 88%, soit le meilleur pourcentage dans les pays de l'UEFA.

Le top trois est composé de l'Espagne (85%) et de la France (84%), suivi par le Portugal (82%).

UEFA qualifying for #WorldCup2022 begins later today.



We used our World Football Ranking to simulate qualification.



These are the 13 most likely UEFA sides to make it to Qatar next year.



>80% chance🇧🇪🇪🇸🇫🇷🇵🇹



> 70%🇩🇪🇮🇹🇳🇱🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



> 60%🇩🇰



> 50%🇭🇷



🇨🇭🇦🇹🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿probably via playoffs pic.twitter.com/pwXa5o3RHq