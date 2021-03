Retour de Bale au Real: il y a un hic....

Actuellement à Tottenham, Gareth Bale aurait annoncé vouloir retrouver le Bernabeu la saison prochaine. Mais ce ne sera pas aussi simple que ça.

En annonçant son envie de retourner au Real Madrid à l'issue de son prêt - sans option d'achat - du côté de Tottenham, Gareth Bale (31 ans, 12 matchs et 5 buts en Premier League cette saison) a surpris tout le monde. Les dirigeants madrilènes ne comptent dans tous les cas pas sur lui pour la saison prochaine. Une information confirmée par Marca ce samedi.

Nos confrères sont formels : dans la capitale espagnole, on considère que le cycle de Bale à Madrid a pris fin la saison dernière, et son retour n'est dans tous les cas pas compatible avec la "révolution" attendue cet été. En effet, le président Florentino Perez et l'entraîneur Zinédine Zidane comptent recruter de nombreux joueurs lors de la prochaine fenêtre des transferts, mais il faudra pour cela se débarrasser au préalable de l'imposant salaire annuel brut de l'ailier, estimé à 30 M€.

Reste à savoir si des clubs viendront toquer à sa porte cet été... Certes, Bale revit en ce début d'année sous les ordres de José Mourinho, mais il convient de rappeler qu'il a quasiment manqué en intégralité la première partie de saison pour cause de blessures à répétition. Son avenir demeure donc toujours aussi incertain, mais une chose est sûre : le Gallois a encore un an de contrat à Madrid.