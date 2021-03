KDB et Lukaku joueront ce soir, "mais pas 90 minutes"

Roberto Martinez a déjà fait savoir qu'il laisserait quelques joueurs, notamment offensifs, au repos ce soir et qu'il ferait quelques changements. Mais le duo décisif de la sélection, à savoir De Bruyne et Lukaku, devrait débuter.

On ne reverra a priori pas Dries Mertens dans le 11 de base ce soir, et Nacer Chadli devrait également céder sa place, mais il ne faudra pas s'attendre à trop de changements ce soir malgré ce que Roberto Martinez a laissé entendre. "Nos joueurs offensifs ne peuvent pas jouer les 3 matchs, c'est une nouveauté pour nous de jouer trois rencontres compétitives en si peu de temps", pointe le sélectionneur des Diables Rouges. Mais KDB et Romelu Lukaku, eux, sont indispensables.

"Oui, Kevin et Romelu vont jouer", confirme Martinez. "Ils seront impliqués ce mardi, mais ils ne vont certainement pas jouer 90 minutes". Reste à voir qui obtiendra sa chance à leur sortie : Michy Batshuayi, Christian Benteke, Jérémy Doku ou encore Adnan Januzaj se tiennent prêts. Une chose est sûre : certains des joueurs convoqués n'auront pas de temps de jeu. "Mais c'est important qu'ils soient avec nous, car nous analysons leurs performances à l'entraînement et leur évolution", précise encore Roberto Martinez.