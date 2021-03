Van Crombrugge réagit à propos d'une seconde opération: "C'est complètement faux"

Anderlecht a communiqué ce mardi à propos de Hendrik Van Crombrugge. Ce mercredi, c'est au tour du gardien de but de prendre la parole sur les réseaux.

Il a été question d'une nouvelle opération: "D'après ce que j'ai pu lire, j'aurais subi une nouvelle opération du dos. C'est complètement faux", a annoncé le joueur sur Instagram.

"Le club a publié un communiqué hier concernant ma blessure, ma chirurgie et ma rééducation en cours. Apparemment, il y aurait eu confusion en raison du choix du mot choisi dans le communiqué. Je veux maintenant préciser qu'il n'y a pas de nouvelle intervention chirurgicale. Seulement un petit contretemps lors de la rééducation. J'espère être à nouveau en forme pour le début de la préparation de la nouvelle saison et chacun fera tout son possible pour cela. "