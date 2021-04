🎥 Le but de Roman Yaremchuk contre le Kazakhstan

Le buteur gantois a profité de la trêve internationale pour soigner ses statistiques.

À trois mois de l'Euro, l'Ukraine a connu une semaine internationale à deux visages avec de bons partages contre la France et la Finlande et un partage moins réjouissant, mercredi soir, contre le Kazakhstan. A l'image de la semaine de Roman Yaremchuk, qui était titulaire lors des trois rencontres et qui a dû attendre son heure.

Il était resté muet en France et contre la Finlande, il a finalement trouvé l'ouverture mercredi soir. Le septième but avec l'Ukraine de l'attaquant des Buffalos qui va désormais tâcher de soigner sa confiance en Pro League avant l'Euro au cours duquel les Ukrainiens affronteront les Pays-Bas, la Macédoine du Nord et l'Autriche.