Quand Jean-Michel Larqué recarde Kylian Mbappé

La sortie du natif de Bondy qui se dit "fatigué" par les critiques fait couler beaucoup d'encre chez nos voisins français.

Jean-Michel Larqué a réagi quant au fait que Kylian Mbappé (22 ans, 36 matchs et 30 buts toutes compétitions cette saison) se disait fatigué par les critiques. "Je pense que je moque comme de ma dernière chemise des états d'âme de Kylian Mbappé à la fin d'un match. Je me moque de savoir si ça l'agace d'être critiqué. Je sais que ça ne l'affecte pas quand on l'appelle régulièrement "le phénomène". Là, ça ne l'affectait pas. Ce sont des raisonnements à deux balles. Il phosphore complètement le gamin. Comment un joueur qui évolue à l'étranger est moins critiqué lorsqu'il joue en équipe de France, qu'un joueur qui joue dans un club français ? Son interview intervient après deux matchs très moyens et je suis gentil", a lâché le consultant pour RMC.

"Il fera ce qu'il veut, ce qu'il a le droit de faire, je m'en fous. Mais si Monsieur Mbappé n'est pas content quand on dit qu'il n'est pas bon par rapport à son niveau, il faut qu'il change de métier ! Il fait un métier public, qui lui permet de vivre de sa passion, c'est fabuleux. Et il ne supporte pas qu'on dise qu'il a été moyen, voire pas bon pendant deux matchs ? Mais où va-t-on ?!", a conclu Larqué