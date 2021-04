Le Celta vigo enfonce Alavès

La Liga se joue aussi ce dimanche, et Alavès est de plus en plus dans le creux.

Actuellement dernier du classement, Alavès doit prendre des points mais ce n'est pas ce dimanche que c'est arrivé. A domicile, les Basques se sont lourdement inclinés contre le Celta Vigo. La différence a été faite en première période, avec trois buts du Celta lors des 20 premières minutes: Nolito (8'), Aspas (14') et Santi Mina (20') assuraient déjà pratiquement la victoire de leur équipes. En seconde période, Murillo est expulsé pour deux cartons jaunes mais même en infériorité numérique, Alavès ne peut marquer qu'un seul but via Florian Lejeune (87', 1-3). Si le Celta est loin des places européennes, Alavès restera à la dernière position, même si les écarts sont serrés dans le bas de classement et que rien n'est encore perdu.