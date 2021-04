Will Still lucide : "Avec 45 minutes de ce niveau, tu ne peux pas gagner un match"

Le Cercle de Bruges s'est imposé face au Beerschot, un résultat très important pour la course au maintien. Le coach des Rats, Will Still, le reconnaît : son équipe ne méritait pas beaucoup mieux.

Le Beerschot a failli s'en sortir à la faveur d'une expulsion du côté du Cercle, mais Will Still n'y allait pas par quatre chemins : "Je vais le dire de manière très claire : après 45 minutes à ce niveau, c'est difficile de gagner un match", déclare le coach anversois. "Deux bêtes buts encaissés, dont un sur phase arrêtée alors que nous avons toujours dit que nous n'en prenions pas beaucoup dans ces situations", pointe Still. "Quand tu joues contre une équipe qui joue sa survie, ce genre de première mi-temps ne pardonne pas. Je vais devoir réfléchir aux raisons pour lesquelles l'équipe n'était pas à fond", regrette-t-il encore. "Nous devons analyser ça. On veut prendre des points, mais avec un match pareil, c'est impossible. Il va falloir trouver des solutions".