🎥 Batshuayi retrouve le chemin des filets avec Palace!

À nouveau buteur avec l'équipe nationale la semaine dernière, Batsman retrouve le sourire avec son club.

Crystal Palace accueillait Everton, lundi soir, dans l'avant-dernier match du week-end de Pâques anglais et, comme c'est devenu une habitude, Christian Benteke était aligné en pointe de l'attaque des Eagles. Mais le Diable Rouge n'a pas trouvé l'ouverture et il a cédé sa place à Jean-Philippe Mateta à 15 minutes du terme.

James ̶B̶o̶n̶d̶ Rodríguez, die mist nooit! 🎯🔫 pic.twitter.com/JEXjnrjGqj — Play Sports (@playsports) April 5, 2021

Quelques minutes plus tôt, James Rodriguez avait lancé les hostilités d'une frappe à bout portant. Mais Everton n'a pas su conserver l'avantage jusqu'au bout et c'est Michy Batshuayi qui a refroidi les Toffees.

Monté à dix minutes du terme, le Diable Rouge n'a eu besoin que de deux minutes sur le terrain pour trouver le chemin du but et égaliser. Un but qui permet à Crystal Palace d'arracher le point du partage (1-1) et qui va faire du bien au Diable Rouge: resté sur le banc lors des cinq dernières rencontres de Palace en championnat, Michy Batshuayi n'avait marqué qu'un seul but depuis le début de la saison avec son club.

Au classement, Everton (47 points) loupe l'occasion de revenir dans le top 6 et reste coincé à la huitième place, Crystal Palace est 12e avec 38 unités.