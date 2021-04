Joachim Löw viré après la défaite contre la Macédoine ? La fédération réagit

On le sait, Joachim Löw quittera la barre de la Mannschaft au terme de l'Euro 2020, après 15 ans de bons et loyaux services ayant mené l'Allemagne au titre mondial en 2014. Mais les prestations récentes peuvent-elles le pousser plus tôt que prévu vers la sortie ?

La défaite de l'Allemagne à domicile face à la modeste Macédoine du Nord est peut-être l'une des pires humiliations subies par la Mannschaft depuis l'arrivée de Joachim Löw à la barre, après une piteuse élimination dès les poules au Mondial 2018. Le sélectionneur allemand quittera son poste après l'Euro 2020, lui qui avait pris l'équipe en mains au lendemain de la Coupe du Monde 2006. Mais ce résultat aurait pu être celui de trop. Mais la fédération allemande (DFB) a balayé les rumeurs dans le journal Bild : non, Löw ne sera pas licencié après cette défaite (1-2) en qualifications pour le Mondial 2022 (la première en poules qualificatives depuis ... 20 ans). "Cette défaite ne change rien à nos plans", affirme Fritz Keller, président de la fédération, qui a confirmé que la Mannschaft aurait un nouveau sélectionneur pour la reprise des qualifications en septembre prochain.