Une piste d'Anderlecht pour cet été tombe à l'eau !

Jordan Torunarigha était arrivé à Gand en janvier 2022. Son contrat arrivant à échéance, le joueur et le club ne sont pas parvenus à s’entendre pour une prolongation.

Ainsi, après trois ans et demi, l’histoire entre Torunarigha et La Gantoise touche à sa fin. Le joueur a adressé un message d’adieu aux supporters via les réseaux sociaux du club. Dès lors, il appartenait aux clubs intéressés de se manifester.

Le nom d’Anderlecht a été évoqué à plusieurs reprises ces dernières semaines. L’Olympique de Marseille et d’autres clubs français étaient également intéressés, mais aucun ne remportera la mise.

Selon plusieurs sources en Allemagne, c’est Hambourg qui va accueillir le joueur libre de tout contrat. Le club aurait réagi le plus rapidement, selon Sky Sports.

Des tests médicaux sont prévus cette semaine, après quoi l’accord devrait être finalisé. Pour La Gantoise, c’est donc un départ définitif, dans un certain goût amer, sans la moindre plus-value financière.

🚨🔷 EXCL | Jordan #Torunarigha to Hamburger SV is considered to be a done deal!



A full agreement has now been reached about a free transfer of the 27 y/o center-back. Medical scheduled for this week.



Anderlecht, Marseille and Köln were recently seriously interested.… pic.twitter.com/eA5tK5VLg1