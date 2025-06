Nouvelle ère pour la VAR en Pro League : une bonne nouvelle pour les supporters

À partir de la saison 2025-2026, l'Union belge de football, en collaboration avec la Pro League, introduira une nouvelle technologie de la VAR.

L’objectif est de ramener les interventions de la VAR à une durée de 30 à 45 secondes. Un investissement de 15 millions d’euros permet de déployer des caméras tactiques ultra-précises, capables de capter jusqu’à 10 000 données par image. Ce système concernera aussi bien la Jupiler Pro League que les divisions inférieures et les équipes de jeunes dès les U13.

Un des atouts majeurs est le système Genius IQ, qui reconstruit un terrain virtuel complet à partir des données collectées, avec des modèles numériques de chaque joueur. En cas de doute sur un hors-jeu, l’intelligence artificielle sélectionne automatiquement le meilleur angle de caméra et le moment idéal de l’action. La présence humaine reste néanmoins essentielle : l'arbitre doit vérifier que tout a été correctement sélectionné et que le modèle numérique est fidèle à la réalité.

Cet été, les arbitres recevront une formation intensive à l’utilisation de cette nouvelle technologie. Parallèlement, des protocoles seront mis en place pour les cas où le système ne fonctionnerait pas correctement.

Le fameux “mur du hors-jeu” pourra désormais être affiché en direct à la télévision, une première en dehors de la Premier League. La Belgique devient ainsi pionnière sur le continent européen. "Nous ne voulons pas être la plus grande compétition, mais la plus intelligente", déclare Lorin Parys, CEO de la Pro League.

Jonathan Lardot, responsable des arbitres, se montre lui aussi très enthousiaste. Selon lui, l’alliance de l’intelligence artificielle et des décisions semi-automatiques permettra non seulement de raccourcir les interventions de la VAR, mais aussi de rendre les décisions sur le terrain plus justes.