OFFICIEL : le Standard de Liège tient sa première recrue estivale !

Adnane Abid quitte officiellement le Patro Eisden. Le Verviétois devrait bientôt être annoncé comme nouveau joueur Standard.

Adnane Abid va rejoindre le Standard de Liège en provenance du Patro Eisden. Le club limbourgeois a révélé l'information en annonçant le départ de son joueur.

"Le Patro Eisden et le Standard de Liège ont trouvé un accord sur le montant du transfert d’Adnane Abid au niveau du club. Merci Adnane, et bonne chance au Standard de Liège !," écrit l'équipe.

Le natif de Verviers évolue au poste d'ailier droit. Il peut également jouer en tant qu'ailier gauche ou milieu offensif. Cette saison, il a disputé 36 rencontres toutes compétitions confondues pour huit buts inscrits et douze passes décisives délivrées. Il est le troisième meilleur buteur de CPL lors du dernier exercice.

Un accord à trouver sur les conditions personnelles

Il ne reste plus qu’à l’équipe de la Cité Ardente de trouver un accord sur les conditions personnelles. Cela ne devrait sans doute pas traîner et sa signature devrait être rapidement confirmée par le Matricule 16.



Avant d’arriver au Patro Eisden en juillet 2024, l’attaquant a joué avec le Jong Genk (2023-2024). Quant à sa formation, elle a eu lieu en grande partie à Genk (2017-2023). Avant cela, il a joué au KAS Eupen et à Andrimont.