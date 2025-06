Rien ne bouge officiellement à Anderlecht... mais les nerfs sont à vif

Le très attendu conseil d'administration d'Anderlecht, réuni mardi soir, a duré plus de trois heures. Pas de tremblement de terre : Wouter Vandenhaute reste président malgré les tensions internes.

La réunion a été divisée en deux parties. La première, d’une durée d’environ une heure et demie, a surtout porté sur les questions financières et la politique sportive. Les dossiers de transferts et le budget pour le prochain mercato étaient au centre des échanges. Mais c’est la seconde partie consacrée au départ de Kenneth Bornauw qui a vraiment fait monter la tension.

Marc Coucke n’a pas caché ses interrogations sur la structure actuelle du club. Il estime que la communication entre la direction opérationnelle et le conseil d’administration pourrait être bien meilleure. À aucun moment il n’a demandé la démission de Wouter Vandenhaute.

Les tensions entre Vandenhaute et Coucke ne datent pas d’hier. Comme déjà évoqué, le départ de Bornauw reste en travers de la gorge de Coucke. Sur les réseaux sociaux, il n’a pas caché sa déception. Son message Instagram “On va te regretter, champion” était une pique envers la direction.

D’un point de vue contractuel, il est presque impossible d’écarter Vandenhaute. Son mandat de président a été prolongé jusqu’en 2031 et à travers la société Mauvavie qu’il détient avec Geert Duyck, il possède environ 26 % du club. Vandenhaute est donc solidement ancré au sein d’Anderlecht et ne semble pas prêt à lâcher les rênes de son projet.

Parmi les membres présents au conseil d’administration figuraient notamment le bourgmestre de Bruxelles Philippe Close et le patron du cyclisme Patrick Lefevere. La réunion, initialement prévue le 7 juillet, avait été avancée à la demande de Coucke. Malgré des échanges tendus, l’ambiance est restée correcte selon les participants.