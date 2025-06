Vers une guerre ouverte entre Charleroi et l'Antwerp ?

Charleroi s'agace de l'intérêt persistant de l'Antwerp pour Rik De Mil. Alors que la reprise approche, l'ambiance se tend autour de l'avenir du coach

À l’approche de la reprise des entraînements, une véritable crispation est née entre les dirigeants carolos et ceux de l’Antwerp. En cause : le dossier Rik De Mil. L’entraîneur des Zèbres, sous contrat encore un an, fait l’objet d’un intérêt fort de la part du club anversois. Une information déjà relayée il y a plusieurs semaines.

Comme le rapporte Le Soir, les échanges entre Charleroi et l'Antwerp sont loin d’être cordiaux. Du côté des Zèbres, on a clairement exprimé son exaspération face à l’attitude du club anversois. Depuis plusieurs semaines, des discussions sont en cours avec De Mil pour prolonger son contrat et revoir son salaire à la hausse.

Ce qui surprend surtout à Charleroi, c’est le contraste entre l’implication quotidienne de De Mil et ses signaux envoyés à l’Antwerp.

Pour l’instant, aucun accord n’a été trouvé. La direction espère encore convaincre De Mil de poursuivre l’aventure, mais les tensions, les non-dits et le timing font obstacle à une issue sereine.

À quoi ressemblera l’ambiance dans le vestiaire, avec un coach dont l’avenir reste suspendu ? Une semaine agitée attend les Zèbres.