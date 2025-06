Rik de Mil n'est pas le seul : Ivan Leko veut aller chercher son entraîneur adjoint au Sporting Charleroi

Dans le staff du Sporting Charleroi, Rik de Mil n'est pas le seul élément convoité. L'entraîneur adjoint Rudi Cossey aurait été contacté par Ivan Leko pour rejoindre La Gantoise.

La semaine dernière, Ivan Leko a officiellement quitté le Standard pour prendre les rênes de La Gantoise. Depuis, les dirigeants liégeois sont toujours en quête de son successeur.

Du côté de la Planet Group Arena, le technicien croate prépare déjà son staff pour la saison prochaine. Il pourra compter notamment sur Nicolas Still, qui fut l’adjoint de son frère Will Still au Stade de Reims, puis au RC Lens au cours des deux dernières saisons.

Ivan Leko va-t-il aller chercher son T2 au Sporting Charleroi ?

Pour compléter son équipe, Leko souhaite s'entourer de visages familiers. Il aurait ainsi approché Rudi Cossey, actuel adjoint au Sporting Charleroi, avec qui il a déjà collaboré au Club de Bruges et à l’Antwerp. C’est ce que révèlent nos confrères du groupe Rossel (Le Soir/Sudinfo).

Charleroi attire décidément les convoitises. Rik De Mil, entraîneur principal depuis la fin de la saison dernière, est lui aussi courtisé, notamment par l’Antwerp, sans qu’aucune décision officielle n’ait encore été annoncée.

Rudi Cossey, de son côté, pourrait être tenté par un nouveau défi. Arrivé à Charleroi en 2022, il y a déjà travaillé sous plusieurs entraîneurs : Felice Mazzù, Edward Still, Franck Defays en intérim, et aujourd’hui Rik De Mil. Il a aussi une expérience à Gand, où il faisait partie du staff d’Hein Vanhaezebrouck en 2015-2016.