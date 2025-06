Le nom d'un entraîneur passé par deux clubs belges revient avec insistance à Sclessin pour remplacer Ivan Leko !

Qui remplacera Ivan Leko ? C'est la grande question que se pose tous les supporters et observateurs du Standard de Liège. Karel Geraerts a longtemps été cité comme étant le probable successeur du Croate. Il ne devrait cependant finalement pas rejoindre la Cité ardente : l'ancien coach de l'Union SG ne serait pas satisfait de la situation actuelle de l'équipe et l'offre financière ne l'a pas convaincu.

Un autre nom revient à Sclessin avec insistance ce mardi matin selon les informations de Sudinfo que nous pouvons confirmer. Il s'agit de Bernd Hollerbach, ancien coach de Mouscron (2019-2020), passé également par Saint-Trond (2021-2023).

Actuellement sans club, son dernier défi s'était arrêté le 24 octobre 2024 au FC Hansa Rostock, formation de D3 allemande. Avant son passage en Belgique, le tacticien allemand est passé par Hambourg (2018), le FC Würzburger Kickers (2014-2017), le VfL Wolfsburg II (2008), le VfB Lübeck (2006-2007) et le VfL 93 Hambourg (2005-2006).

Il a également déjà occupé à plusieurs reprises un rôle d'adjoint. Le natif de Wurtzbourg a été sur le banc en tant qu'assistant au VfL Wolfsburg (2007-2009 et 2011-2012) et au FC Schalke 04 (2009-2011).

Reste à savoir si les dirigeants liégeois parviendront à le convaincre. Ce dossier sera à suivre de près dans les prochains jours voire semaines.

