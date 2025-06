La réforme du football belge avance (enfin)... mais un recours pourrait tout faire basculer

La réforme du foot professionnel belge entre dans sa phase finale. Après des mois de blocage côté francophone, les lignes bougent enfin.

Au mois de février, les clubs professionnels ont voté en faveur d’une réforme du format de la compétition, censée entrer en vigueur à partir de la saison 2026-2027. Un retour à une formule classique avec dix-huit équipes en première division, sans play-offs. En parallèle, plusieurs équipes U23 rejoindraient la deuxième division, ce qui aurait bien sûr un impact sur le football amateur.

Voetbal Vlaanderen a rapidement donné son accord. Mais du côté francophone, l’ACFF s’est montré plus réticent. Les inquiétudes portaient surtout sur l’aspect financier. La réforme risquait selon eux de désavantager leurs clubs. Ils ont donc demandé des garanties et des compensations, ce qui a provoqué plusieurs mois de retard et des négociations politiques intenses.

Une avancée décisive en vue

Il semble qu’un accord soit désormais à portée de main. L’ACFF prévoit une réunion interne ce mercredi pour voter officiellement le projet. Une pièce maîtresse du puzzle semble donc se mettre en place.

Lundi prochain, toutes les parties concernées comme la Pro League, Voetbal Vlaanderen et l'ACFF se retrouveront une dernière fois autour de la table pour entériner définitivement l’accord. Sauf surprise, le feu vert officiel sera donné.

Des recours juridiques sont-ils encore possibles ? Des clubs comme l’Union ou les Francs Borains ont déjà laissé entendre qu’ils pourraient contester la réforme.