OFFICIEL : Vincent Kompany pourra compter sur deux nouveaux joueurs pour la Coupe du Monde des Clubs avec le Bayern

Le Bayern Munich a annoncé la signature de deux nouveaux joueurs ce lundi. Jonathan Tah et Tom Bischof évolueront désormais sous les ordres de Vincent Kompany.

L'entraîneur belge pourra compter sur Jonathan Tah et Tom Bischof pour la Coupe du Monde des clubs. Cette dernière se disputera du 14 juin au 13 juillet 2025.

Les Bavarois sont dans un groupe relévé. Ils affronteront Auckland City, Benfica et le Boca Juniors. Le premier match du club allemand sera le lendemain de la cérémonie d'ouverture à 18h00.

Après 10 années passées au Bayer Leverkusen, Jonathan Tah ouvre un nouveau chapitre de sa carrière. Le natif d'Hambourg est venu pour remplacer Eric Dier, qui a opté pour une signature à l'AS Monaco. Cette saison, le défenseur central n'a quasiment manqué aucun match sous la houlette de Xabi Alonso, avec 49 rencontres disputées toutes compétitions confondues.

Arrivé en provenance de son club formateur, le TSG Hoffenheim, Tom Bischof passe un cap dans sa carrière. Le milieu de 19 ans a disputé 41 matchs toutes compétitions confondues cette saison, et il a été très peu blessé également.



"Nous sommes heureux de parvenir à des accords avec Leverkusen et Hoffenheim, et que Jonathan et Tom fassent maintenant partie de notre équipe. Les deux étendront nos options à la Coupe du Monde des Clubs." écrit Max Eberl, membre du conseil d'administration du sport au Bayern.