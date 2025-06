OFFICIEL : deux anciens Mauves et un ex-membre du staff du Standard rejoignent Anderlecht !

Besnik Hasi sera désormais épaulé par trois adjoints : Edward Still, Jérémy Taravel et Lucas Biglia. C’est ce qu’indique le RSC Anderlecht dans un long communiqué publié sur son site officiel.

Des changements sont également à signaler chez les gardiens. Silvio Proto fait son retour dans la capitale belge en tant que coordianteur des gardien et responsable de la formation des jeuens portiers. Justin Verlinden rejoint également la formation bruxeloise en proveance du Patro Eisden : il sera entraîneur des gardiens.

Le club se sépare de Jonathan Alves, Yannick Euvrard et Justin Merz. Le premier cité rejoindra d’ailleurs le Club de Bruges.

"Je suis heureux d’annoncer un staff sportif renforcé, qui entamera la préparation de la nouvelle saison avec une dynamique renouvelée. L’entraîneur est entouré d’un staff complémentaire, composé de profils expérimentés mais aussi prometteurs, qui savent ce que représente le RSC Anderlecht", se réjouit le directeur sportif Olivier Renard.

Staff season 2025-2026. 🟣⚪



▹ More info in the RSCA app. https://t.co/OUGnDIOLcs pic.twitter.com/BH7uh5qeAM