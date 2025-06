Liverpool grille la priorité à City et frappe un énorme coup sur le mercato

Florian Wirtz ne portera pas le maillot du Bayern Munich, malgré les rumeurs insistantes. Pendant un temps, Vincent Kompany aurait aimé faire de lui une pièce maîtresse de son projet à Munich. Mais Leverkusen a résisté, exigeant un prix jugé trop élevé.

Manchester City pensait pouvoir en profiter. En interne, on voyait déjà Wirtz comme le successeur naturel de Kevin De Bruyne en partance à Naples. Mais Pep Guardiola devra revoir ses plans. Liverpool a surgi dans les dernières lignes droites.

Avec son flair habituel, Fabrizio Romano a confirmé l’accord avec son traditionnel "Here we go". Le transfert de Wirtz à Liverpool est acté, sauf retournement de dernière minute.

🚨🚨💣 EXCLUSIVE: Florian Wirtz to Liverpool, HERE WE GO!



Liverpool verbally agree deal in principle with Bayer Leverkusen for package reaching €150m add-ons included.



Player side already agreed two weeks ago with move now imminent.



Wirtz set for medical and contract signing. pic.twitter.com/0j6Bh9qAQ3