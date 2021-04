Pep Guardiola : "Il vaut mieux ne pas parler des arbitres"

Man City est venu à bout de Dortmund et se rendra en Allemagne avec un léger avantage pour aborder le match retour.

Avec la victoire en poche, le gourou des Citizen Pep Guardiola était dans l'ensemble satisfait, même s'il estime que la victoire aurait pu être plus large : "Je tiens à féliciter les joueurs, ils se sont battus et serrés les coudes. La qualité de l'adversaire n'était pas à démontrer, et nous nous sommes battus et sommes restés soudés jusqu'à la fin", pouvait-on lire sur le compte Twitter du club."

Ils ont eu une occasion par Haaland sur une longue balle et Ederson a fait un arrêt incroyable. Après le 1-0, nous avons pris le jeu à notre compte et imposé notre rythme, Phil Foden a eu plusieurs occasions", poursuit l'Espagnol. "Dans les 30 dernières minutes, Phil Foden était notre joueur le plus dangereux, si nous pouvions marquer nos occasions à ce moment-là, le match serait complètement différent."

Enfin, l'arbitrage était à nouveau pointé du doigt lors de cette rencontre, mais coach Pep a préféré ne rien commenter sur le sujet : "Il vaut mieux ne pas parler des arbitres en Ligue des champions. Nous avons déjà une très longue liste avec ce type de situations dans la compétition, il est préférable de ne pas commenter la performance de l'arbitre."