Benzema est aux anges: "Chaque année, je recommence de zéro"

Lors de chaque match du Real Madrid, Karim Benzema se met en évidence. Une bonne chose avant le Clasico de ce week-end.

A la création et très souvent à la finition, Karim Benzema (33 ans, 34 matchs et 24 buts toutes compétitions cette saison) a enfilé le costume de leader offensif du Real Madrid depuis le départ de Cristiano Ronaldo. Un rôle qu'apprécie énormément l'attaquant français, en grande forme ces derniers mois.

"Je ne sais pas si c'est ma meilleure saison. Chaque année, je recommence à zéro et j'essaie de faire mieux que la saison d'avant. Je suis sur une bonne série de buts et j'espère la maintenir pour aider l'équipe, pour prendre des points au classement et continuer à gagner des matchs. Je suis libre sur le terrain. Je fais ce que j'aime, j'aide l'équipe dans la construction et je suis à la conclusion", s'est félicité le buteur merengue pour LaLiga World.