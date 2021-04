Après Kevin De Bruyne, d'autres prolongations en vue à Manchester City ?

Manchester City a frappé un grand coup en prolongeant Kevin De Bruyne jusqu'en 2025. Ce n'est peut-être pas fini : les Skyblue veulent blinder d'autres cadres.

En offrant un pont d'or à Kevin De Bruyne jusqu'en 2025, Manchester City s'est assuré que son atout n°1 reste au club après ce qui est peut-être la meilleure saison de sa carrière. Et les Citizens n'en ont apparemment pas fini : d'après le Telegraph, le Belge serait le premier d'une série de prolongations de contrat.

Phil Foden, l'un des grands espoirs du football anglais et qui explose cette saison (39 matchs, 12 buts, 9 assists, serait ainsi proche de trouver un accord avec le club tandis que Raheem Sterling est en négociations. Les choses seraient plus compliquées avec ce dernier, qui est sous contrat jusqu'en 2023 et réalise également une excellente saison dans les chiffres (39 matchs, 13 buts, 11 assists), mais n'est plus titulaire indiscutable.

Enfin, John Stones (27 matchs cette saison dont 18 en PL) et Fernandinho (27 dont 16 de PL) pourraient également prolonger, malgré leur statut de réservistes.