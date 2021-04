Jorge Sampaoli constate une progression

Malgré le nul concédé par l'Olympique de Marseille dans les dernières secondes sur la pelouse de Montpellier (3-3) samedi en Ligue 1, l'entraîneur phocéen a apprécié le visage affiché par son équipe.

Jorge Sampaoli voit de vrais progrès au sein de son Olympique de Marseille. "Au-delà des chiffres, nous sommes dans une étape d'intégration d'une philosophie de jeu. Un match comme celui-ci nous rapproche du travail et des émotions nécessaires pour développer un type de jeu qui finira par payer à terme. Je ne suis pas venu pour avoir des résultats dans l'urgence, mais pour grandir et évaluer la situation pour l'avenir", a confié le technicien argentin à l'issue de la rencontre.

"Si on peut à court terme obtenir un bon classement, tant mieux bien sûr. Mais ce que je retiens de ce match, c'est l'envie et les efforts de l'équipe. C'est quelque chose que les joueurs avaient perdu et qu'ils sont en train de retrouver", a conclu Sampaoli.

L'OM a effectivement retrouvé de la combativité